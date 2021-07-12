GTÜ, MANAKİN ile protokol imzaladı

Tarımsal verimi artırmak, su israfını önlemek, zirai ilaç kullanımını ortadan kaldırmak ve küçük alanlarda yüksek verimli sebze ve tıbbi aromatik bitki yetiştirme amacıyla sera ve kapalı alanların ortam kontrollerini optimum düzeye çıkarmayı hedefleyen tarımsal otomasyon sistemleri geliştiren ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) arasında 'Otomasyon ve Biyoteknoloji' alanında elektronik tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama, satış, kurulumu dahil konularını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

PROTOKOL İMZALANDI

İmza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ-ATAM Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, GTÜ-ATAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mine Gül Şeker ve MANAKİN Elektronik Yazılım A.Ş. kurucu ortakları Çağdaş Kizak ve İhsan Öztürk katıldı. İmzalanan protokol kapsamında müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda birlikte ürün ve hizmet geliştirmek, üretilecek ürün ve hizmetleri mevcut ve yeni pazarlara sunmak amacıyla ortak tasarım yapmak, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki ulusal ve uluslararası projeler geliştirme amaçlanıyor.

KURULUM YAPILACAK

MANAKİN, GTÜ-ATAM ile yaptığı ve yapacak olduğu çalışmalar kapsamında, GTÜ kampüsünde bulunan LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda (LAVFARM), MANAKİN'in AR-GE çalışmalarını yürüttüğü otomasyon ürününün kurulumu yapılacak. AR-GE süreci yürütülen otomasyon sistemi başlıca besin dozajlaması, aydınlatma kontrolü, sıcaklık, nem kontrolü, EC ve pH kontrolü ve bir yönetim panelini içerecek. Otomasyon sisteminin kullanılması, test edilmesi ve geliştirilmesi GTÜ-ATAM ve MANAKİN ortaklığı ile gerçekleştirilecek.