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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:56 Son Güncelleme: 12.7.2021 13:14

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC)'nin 22'nci olağan kongresi yapıldı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti GGC'nin 22'nci olağan kongresi yapıldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 22'nci Olağan Genel Kongresi düzenlendi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 22'nci Olağan Genel Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Sümerpark içerisindeki GGC tesislerinde gerçekleşti.

Tek listeyle girilen seçimde, GGC Başkanlığına DHA muhabiri Mehmet Mücahit Ceylan seçilirken, yönetim kurulu üyeliği ve başkanvekilliğine Sabah Gazetesi Bölge Temsilcisi Hüseyin Kaçar, yönetim kurulu üyeliğine ise, DHA Büro Şefi Ahmet Ün, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Büro Şefi Abdulkerim Kantarcıoğlu, Haber Global Diyarbakır temsilcisi Mücahit Yolcu, TRT muhabiri Ahmet Yukuş, TRT şef kameramanı Engin Dalgıç, Waar TV temsilcisi Mehdi Mutlu ve Pasurun Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Siyah oy birliği ile seçildi.

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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC)'nin 22'nci olağan kongresi yapıldı
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