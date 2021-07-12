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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:57

Hatay'dan bir acı haber daha: Cansız bedeni bulundu!

DHA
Hatay'dan bir acı haber daha: Cansız bedeni bulundu!

Hatay Dörtyol'da dün acı bir olay yaşandı. Denizde boğulan Memik Bozkurt (18) kurtarılamadı. Talihsiz genç ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan arkadaşı Kadir Köktaş’ın (19) da bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Yürekleri yakan olay, dün saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Memik Bozkurt ve arkadaşı Kadir Köktaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Memik Bozkurt sudan çıkarılırken, Kadir Köktaş'a ise ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için ambulansla morga kaldırılırken, ekipler Köktaş'ı bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler ve vatandaşlar tarafından gece boyunca aranan Kadir Köktaş'ın da sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Köktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gençlerin cenazelerinin otopsinin ardından memleketleri Gaziantep'e gönderileceği bildirildi.

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Hatay'dan bir acı haber daha: Cansız bedeni bulundu!
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