Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek

ESNAF BAYRAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi uygulanan projenin bir benzerini şimdi de ayakkabı ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren küçük esnaf için uyguluyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 15 bin çocuğa bayramlık kıyafetleri için 150'şer liralık bayram çeki verilecek ve bu çekler Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası'na kayıtlı küçük esnafta geçerli olacak. Böylelikle hem çocuklar bayramlık kıyafetlerine kavuşacak hem de her iki odaya kayıtlı 1500'ün üstünde küçük esnafın kasasına bayram öncesi toplamda 2 milyon 250 bin TL sıcak para girmiş olacak. Her iki Oda ile yapılan protokol kapsamında yürütülecek projeye katılmak isteyen esnaf, kayıtlı olduğu oda ile temasa geçecek.

SÜRECİ EL BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ

Esnafa can suyu olacak projeyle ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB Başkanı Arif Tak, Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ve Hazır Giyiciler Odası Başkanı Fikret Öztaş arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, bu süreci en az hasarla atlatabilmek için her zaman esnafa destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı öncesinde mahalle bakkallarına yönelik düzenledikleri kampanyanın çok olumlu tepkiler aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz 1 yılı aşkın süredir yardımlarımızı Kart 16 üzerinden yapıyoruz. İstiyoruz ki ihtiyaç sahipleri istedikleri yerlerden ihtiyaçlarını karşılasın aynı zamanda küçük esnafımız da kazansın. Biz görüntü vermek, poz vermek için değil, gerçekten destek vermek için esnafımızın yanında olduk. Bu projeyi de 15 bin yardım çekiyle başlattık ancak esnafımız projeye sahip çıktığı sürece bu sayıyı artırabiliriz. Bu sıkıntılı süreci elbirliğiyle aşacağız. Projenin hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.