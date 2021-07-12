Hint Okyanusundaki dehşet gemisinde kan donduran detay! "Bize bu konumda kimse ulaşamaz, değil mi?"

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE GEMİNİN KONUMUNU SORMUŞ

Mahkeme 74 sayfalık gerekçeli kararın yazımını tamamladı. Gerekçede, 10 Kasım'da Atatürk için yapılan saygı duruşundan sonra sanığın peygamber içinde saygı duruşu yapılması yönündeki anonsu nedeniyle kaptan tarafından uyarıldığı belirtildi. Kararda, kaptanın 11 Aralık 2019 tarihinde tutanaklar saygı duruşu olayının anlatıldığı ve sanığın sürekli gözlemlendiği ancak davranışlarının kestirilebilir olmaması nedeniyle gemide bulunmasının sakıncalı olduğunun belirtildiği vurgulandı. Ayrıca kaptanın personel müdürüne de WhatsApp mesajı göndererek sanığın davranışlarını anlattığı, dış görünüşünün fotoğrafını yollayarak, "Cidden tırstım, şimdi hayatımda ilk defa gemide kamaramı kilitleyeceğim bu akşam" şeklinde mesaj göndererek, sanığın ailesiyle görüşülmesini istediği anlatıldı. Gerekçede, olaydan bir gün önce sanık Aktaş'ın güverte stajyerine geminin konumunu sorduğu, "Bize bu konumda kimse ulaşamaz, bir şey olsa yardım gelmez değil mi?" diye sorduğu, yanlarına gelen diğer gemi mürettebatına da "Gemide acil müdahale edilmesi gereken bir olay yaşanırsa yardım ne kadar sürede ulaşır? Burada telefon çekmez değil mi?" gibi sorular sorduğu kaydedildi.