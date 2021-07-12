İBB iç ve dış borçlanma istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 31 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye binası olarak kullanılan son 5 yıldır ise yapılan restorasyon çalışması sonrasında kültür fonksiyonu kazandırılan Kazlıçeşme Sanat binasına ilişkin, İBB Başkanı tarafından 21 Ocak 2020'de yaptığı ziyaretten sonra, tapusu ve kullanım hakkı Zeytinburnu Belediyesi'nde olmasına rağmen İBB tarafından 22 milyon 297 bin 432 TL ecrimisil çıkartıldığını belirtti.
MİLLET BAHÇESİ 2 YILDIR ENGELLENİYOR
Konuşma yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise İBB yönetiminin 2 yıldır Güngören'nin 2'nci milletbahçesi projesinin yapılmasının engellendiğini ifade etti. Demir konuşmasında, "Güneştepe Mahallesi'nde yapmak için projelendirdiğimiz millet bahçemiz 2 yıldır İBB tarafından engelleniyor. Biz burada 22bin metrekarelik bir alanda Güngören'i yeşille bulaştırmak için adım attık. Ancak önceki dönemde Güngören'e tahsis edilen İBB'ye ait 2 bin metrekarelik bir alan bu dönemde meclisten defalarca ısrar karar olarak geçmesine rağmen bize tahsisi yapılmadı. İstanbul'un en küçük ve en yoğun yapılaşmasının olduğu ilçemize kazandırmak istediğimiz millet bahçesi projesi İBB yönetimi tarafından engelliyor" ifadelerini kullandı.
Mecliste yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli- Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro projeleri için İBB tarafından istenen dış borçlanma talepleri diğer gündem maddeleriyle birlikte komisyona havale edildi.
Mecliste ayrıca salgından etkilenen toplu taşıma yapan minibüs esnafının İSPARK ve duraklardan ücretsiz yararlanması için AK Parti ve MHP tarafından verilen teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek komisyona sevk edildi. Ayrıca sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma sürelerinin yılsonuna kadar uzatılması da komisyon kararının ardından çarşamba günü meclis gündemine geleceği belirtildi. Cumhur İttifakı tarafından verilen bir diğer teklifte ise Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Deprem ve Doğal Afet Komisyonunun 4 ay süreyle Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesini içeren teklif oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.
ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI MECLİSE İADE EDİLDİ
Emlak ve Mesken Müdürlüğünün teklifleriyle çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışı ile ilgili maddeler gündeme alınarak komisyonlara sevk edilirken İBB Meclisi Haziran ayı oturumlarında kabul edilen üç araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kararlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi. İade edilen komisyonların da Çarşamba günü yapılacak mecliste ısrar karar olarak kabul edileceği ifade edildi.