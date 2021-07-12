İBB iç ve dış borçlanma istedi

Mecliste ayrıca salgından etkilenen toplu taşıma yapan minibüs esnafının İSPARK ve duraklardan ücretsiz yararlanması için AK Parti ve MHP tarafından verilen teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek komisyona sevk edildi. Ayrıca sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma sürelerinin yılsonuna kadar uzatılması da komisyon kararının ardından çarşamba günü meclis gündemine geleceği belirtildi. Cumhur İttifakı tarafından verilen bir diğer teklifte ise Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Deprem ve Doğal Afet Komisyonunun 4 ay süreyle Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesini içeren teklif oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.



ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI MECLİSE İADE EDİLDİ

Emlak ve Mesken Müdürlüğünün teklifleriyle çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışı ile ilgili maddeler gündeme alınarak komisyonlara sevk edilirken İBB Meclisi Haziran ayı oturumlarında kabul edilen üç araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kararlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi. İade edilen komisyonların da Çarşamba günü yapılacak mecliste ısrar karar olarak kabul edileceği ifade edildi.