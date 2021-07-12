İBB zorbalığa başvurdu! Hukuk, Zeytinburnu Belediyesi’ni haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB yönetiminin Zeytinburnu Belediyesi'ne Kazlıçeşme Sanat binası üzerinden 22 milyon 297 bin 432 TL ecrimisil çıkardığını ifade etti. Binanın tarihçesinden bahseden Arısoy yaptığı konuşmada, "21 Ocak 2020'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kazlıçeşme Sanat'ı ziyaret etti. Mozaikleri inceledi ve çalışmalar konusunda takdirlerini iletti. Başkanın ziyaretinden 2 buçuk ay sonra, 4 Nisan'da İBB zabıtaları binanın kapısına dayanıp 'burası bize ait, anahtarları nerede' dediler. Dikkat buyurunuz, 1984'ten buyana İBB'den görülmemiş bir tutumla karşılaşıyoruz. Ayrıca biz bir kamu kurumu olarak işlerimizi öncelikle yazışmalarla yürütmeye alışmışız. Zabıta marifetiyle tespit, ancak muhatabının belli olmadığı hallerde yapılır. Toplam 36 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılan binanın kapısında İBB Zabıtasını görünce İBB yönetiminin iyi niyetli olmadığını anladık ve hukuki yolu işletmeye karar verdik" dedi.
"İBB KARARA RAĞMEN KAPIYA DAYANDI"
İstanbul Valiliğinde konuya ilişkin komisyon kurulduğunu belirten Arısoy "Mülga 3030 sayılı kanuna göre, bina ve eklentilerinin bir yıl içinde ilçe belediyesine devri gerekiyordu. Kanunda bu işlemin valiliklerce kurulan komisyonlarca yürütülüp İl İdare Kurulu kararı ile kesinleşeceği belirtiliyordu. 36 yıl boyunca müteaddit taleplere rağmen İBB devir işlemini gerçekleştirmemişti. 2020 Mayıs'ında Valiliğe başvurduk. Bu işleme özel olarak '3030 sayılı kanuna göre devir komisyonu' kuruldu. Ve komisyon 17 Eylül 2020'de bina ve eklentilerinin mülkiyetinin Zeytinburnu Belediyesine devrine, Kurul'daki İBB temsilcisinin ayrık oyuyla, karar verdi. Karar 24 Eylülde İl İdare Kurulunca onaylandı. Aynı gün İBB zabıtaları ikinci defa kapıya geldiler. İBB, İl İdare Kurulunun kararına karşı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. İdare Mahkemesi, Yürütmenin durdurulması talebinin reddine, bu redde yapılan itirazın da reddine karar verdi. Dava esastan görülmeyi bekliyor" diye konuştu.
"MAHKEME BİZİM İTİRAZIMIZI HAKLI BULDU"
İBB tarafından Zeytinburnu Belediyesi'ne 60 ay için 22 milyondan fazla borç çıkartıldığına değinen Arısoy sözlerine şu şekilde devam etti: "İBB, 22 Eylül 2020 tarihli ecrimisil ihbarnamesini 2 Ekim'de tebliğ etti. Ecrimisil için ancak 5 yıl geriye gidilebildiğinden 60 ay için 22 küsur milyon lira borç çıkarmışlar. Bir kez daha söyleyeyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 36 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılan bina ve eklentilerinin son 5 yılı için tam 22 milyon 297 bin 432 TL ecrimisil çıkarmış! Bu miktar Zeytinburnu Belediyesi'nin 2020 yılı gelir bütçesinin 20'de birine denk geliyor. Bütçenin kalanını 5 yıl sınırıyla kurtarıyoruz. 13 Ekim 2020'de İBB'ye itirazımızı yazdık. Ecrimisilin ancak bir işgal durumunda söz konusu edilebileceğini, bina ve eklentilerinin başından beri İBB'nin izni ve rızası ile kullanıldığını, ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğunu delilleriyle anlattık. 1 ay içinde itirazımızın kabul edilip tahakkukun iptal edildiği yazısı bize ulaşmayınca, ecrimisilin kesinleşmesinin önüne geçmek için süresi içinde İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Bu arada, 30 Ekim 2020 tarihinde Tapu dairesi, İl İdare Kurulu'nun kararı gereğince bina ve eklentilerinin tapusunu Zeytinburnu Belediyesi adına tescil etti. 27 Mayıs 2021'de İdare Mahkemesi 22 milyon 297 bin TL'lik ecrimisilin iptali için açtığımız davayı sonuçlandırdı, Zeytinburnu Belediyesinin itirazını haklı gördü ve oybirliğiyle İBB'nin ecrimisil işleminin iptaline karar verdi. İBB bu karara karşı da istinaf yoluna başvurdu. Zeytinburnu Belediyesi, önemli bir yükün altına girerek tarihi bir binayı aslına uygun olarak restore ediyor ve kültür sanat dünyamıza kazandırıyor. İBB yönetimi ise ilçe belediyesine yardım etmesi gerekirken tahsisli bir yere ecrimisil tahakkuk ettiriyor. Akıl almaz bir bedel istiyor! Ve bu işlem, eski bir ilçe belediye başkanın büyükşehir başkanlığı zamanında yapılıyor."
"GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMİYORUZ"
Arısoy sözlerini şu şekilde tamamladı: Şimdi huzurlarınızda soruyorum. Neden! Bütün sebep İBB'nin CHP'li bir belediye başkanı, Zeytinburnu Belediyesinin AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor olması mıdır? O İBB başkanı ki; "Yaşasın sanat" demektedir, "Sanat adına emanet etmek istediğiniz ne varsa en doğru adres İBB'dir" diye güvence vermektedir. Buradan sayın başkana diyorum ki, beklediğimiz tek güvence sizden emin olmamızdır. Ve Sinoplu Diyojen gibi seslenmek istiyorum: Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz."