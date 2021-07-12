İBB zorbalığa başvurdu! Hukuk, Zeytinburnu Belediyesi’ni haklı buldu



"MAHKEME BİZİM İTİRAZIMIZI HAKLI BULDU"

İBB tarafından Zeytinburnu Belediyesi'ne 60 ay için 22 milyondan fazla borç çıkartıldığına değinen Arısoy sözlerine şu şekilde devam etti: "İBB, 22 Eylül 2020 tarihli ecrimisil ihbarnamesini 2 Ekim'de tebliğ etti. Ecrimisil için ancak 5 yıl geriye gidilebildiğinden 60 ay için 22 küsur milyon lira borç çıkarmışlar. Bir kez daha söyleyeyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 36 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılan bina ve eklentilerinin son 5 yılı için tam 22 milyon 297 bin 432 TL ecrimisil çıkarmış! Bu miktar Zeytinburnu Belediyesi'nin 2020 yılı gelir bütçesinin 20'de birine denk geliyor. Bütçenin kalanını 5 yıl sınırıyla kurtarıyoruz. 13 Ekim 2020'de İBB'ye itirazımızı yazdık. Ecrimisilin ancak bir işgal durumunda söz konusu edilebileceğini, bina ve eklentilerinin başından beri İBB'nin izni ve rızası ile kullanıldığını, ecrimisil tahakkuk ettirilmesinin hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğunu delilleriyle anlattık. 1 ay içinde itirazımızın kabul edilip tahakkukun iptal edildiği yazısı bize ulaşmayınca, ecrimisilin kesinleşmesinin önüne geçmek için süresi içinde İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Bu arada, 30 Ekim 2020 tarihinde Tapu dairesi, İl İdare Kurulu'nun kararı gereğince bina ve eklentilerinin tapusunu Zeytinburnu Belediyesi adına tescil etti. 27 Mayıs 2021'de İdare Mahkemesi 22 milyon 297 bin TL'lik ecrimisilin iptali için açtığımız davayı sonuçlandırdı, Zeytinburnu Belediyesinin itirazını haklı gördü ve oybirliğiyle İBB'nin ecrimisil işleminin iptaline karar verdi. İBB bu karara karşı da istinaf yoluna başvurdu. Zeytinburnu Belediyesi, önemli bir yükün altına girerek tarihi bir binayı aslına uygun olarak restore ediyor ve kültür sanat dünyamıza kazandırıyor. İBB yönetimi ise ilçe belediyesine yardım etmesi gerekirken tahsisli bir yere ecrimisil tahakkuk ettiriyor. Akıl almaz bir bedel istiyor! Ve bu işlem, eski bir ilçe belediye başkanın büyükşehir başkanlığı zamanında yapılıyor."