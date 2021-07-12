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Giriş Tarihi: 12.7.2021

İlk kez kollarını gördü

İlk kez kollarını gördü

Türkiye’de çift kol nakli yapılan 5. hasta Yavuz Ayılmazdır, ilk kez kollarını gördü. Genel durumu iyi olan Ayılmazdır’ın kollarını beklenenden daha erken hissetmesi bekleniyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, tedavisine serviste devam ediliyor. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu aktaran Özkan, "Yavuz kollarını gördü, çok mutlu oldu. Ne zaman kullanabilirim, dedi. 9 yaşında kaza geçirmiş, 25 yıldır kolsuz hayatını idame ettiriyor. Tabii onun için farklı bir süreç. Kolunu hareket ettirdiği, duyularını hissettiği zaman bambaşka olacak." dedi. Özkan, hastaya babasının refakat ettiğini, tüm ailenin motive ve mutlu şekilde beklediğini dile getirdi. Çift kol naklinin önemine değinen Özkan, "Çift kol naklinde beşinci ameliyatımız. Bu naklin farkı, bileğe daha yakın olması. Bileğe yakın olduğunda duyu daha erken ortaya çıkıyor. İnşallah Yavuz'da duyunun biraz daha erken çıkmasını ümit ediyoruz. 1-1,5 ayda hissedeceğini düşünüyorum. Hareket biraz daha uzun sürede geri dönüyor ancak duyu daha önce oluyor. Kollarıyla yeni bir hayata başladı, yeni bir bayram olacak onun için. İnşallah bundan sonra ailesiyle özgürce çok daha güzel bir hayatı olur" ifadelerine yer verdi.

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İlk kez kollarını gördü
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