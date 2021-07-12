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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:50

İşçi servisine saldırdılar: 3 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
İşçi servisine saldırdılar: 3 kişi yaralandı

Kocaeli Çayırova İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda,  bir işçi servisi,  bir başka  servis minübüsünden inenler tarafından saldırıya uğradı. Sopa ve keserler ile  saldıran kişiler, daha sonrada   aynı servis aracına silahla ateş açtı.

Kocaeli Çayırova İlçesi Fevzi Çakmak Caddesinde, sabah saat 07:30 sularında oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre Gebze İlçesinde bulunan bir fabrikaya işçi götüren Selami B.'nin kullandığı 2938 plakalı servis aracı, bir başla servis aracından inen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde sopa ve keserler ile servis aracından inip Selami B'nin kullandığı servise ve içerisindekilerine saldıran kişiler, daha sonrada silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu servis aracında bulunan Adil K., Arif D. ve Enes T. yaralandı.

HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Yol üzerinde büyük panik yaşanmasına neden olayı, çevrede bulnanlar hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çevre hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başklattığı öğrenildi.

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İşçi servisine saldırdılar: 3 kişi yaralandı
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