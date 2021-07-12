Isparta’da lavanta şenliği

Isparta'nın 'Lavanta kokulu köy' olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta sezonu açılış etkinliği düzenlendi. Mehteran gösterisi ile başlayan etkinlikte sporcular, mor renkli bahçelerde gösteriler sundu. Renki görüntülere sahnre olan etkinlikte vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinliğe katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçen yıl pandemiye rağmen Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerini 350 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.