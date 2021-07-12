İstanbul kan donduran cinayet: Oğlunun gözü önünde eşini kafasına sıktı!

Bugün sabah saatlerinde Güzeltepe mahallesi Barış sokak üzerinde bir kadının vurulduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri Fatma Akdeniz isimli kadının kafasından tek bir kurşunla öldüğünü tespit etti.

BELİNDEN SİLAHI ÇIKARTTI

Olay yerinde yapılan araştırma ve çalışmada 3 (üç) adet kovan olduğu belirlendi. İncelenen güvenlik kameralarında Fatma Akdeniz'in eşi Tekin Akdeniz isimli şahsın gece yarısı mahalleye aşırı alkollü bir şekilde girdiği ve ailesine karşı sinkaflı sözlerde bulunduğunu ortaya çıktı. Babasını sokakta gören Mert Ali Akdeniz ise babasının yanına geldiğinde Tekin AKdeniz, elini arka kısmına atarak belinden bir silah çıkarttı.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın eşine engel olmak için elini tuttuğu ve fiziki müdahalede bulunduğu esnada genç adam silahın tetiğe defalarca bastı. Akdeniz çiftinin oğlu olay yerinden kaçarak uzaklaşırken 4-5 el silah sesi daha duyuldu. Olay yerine geri dönen Mert Ali, annesinin kafasından vurulmuş olduğunu gördü. Mert Ali, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istese de anne Akdeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği belirlenen Tekin Akdeniz'i arama çalışmaları sürüyor.