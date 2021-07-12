İstanbul'da korkunç olay: Küçük kızın bacaklarını ezdi!

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.