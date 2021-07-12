Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı





'5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'



Kaçıran kişiler tarafından darbedilen Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi'ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.