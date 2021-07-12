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Giriş Tarihi: 12.7.2021 22:24

Kadıköy’de duvarında dans edilen Surp Takovar Kilisesi önünde polis önlemi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de duvarında dans edilen Surp Takovar Kilisesi önünde polis önlemi

Kadıköy’de 3 kişinin duvarına çıkarak dans ettiği Surp Takovar Kilisesi’ne yapılan saygısızlığın ardından polis ekipleri kilise önünde önlem aldı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan Surp Takovar Ermeni Kilisesi'nin duvarına çıkan 3 kişi, kiliseye saygısızlık yaparak dans etti. Kiliseye yapılan saygısızlığa dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Y.E.U., Ö.F.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si hakkında ev hapsi uygulanırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olay sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok siyasetçi yaşanan saygısızlığa tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Surp Takovar Ermeni Kilisesi Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan kiliselerin önünde güvenlik önlemi aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kiliselerin önünde beklemeye başladı. Ayrıca cadde üzerinde ve ara sokaklarda da polis ekiplerinin güvenlik amacıyla önlem aldığı görüldü.

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Kadıköy’de duvarında dans edilen Surp Takovar Kilisesi önünde polis önlemi
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