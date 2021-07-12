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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:11 Son Güncelleme: 12.7.2021 10:20

Kadıköy'de eğlence rezaleti! Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar

Kadıköy'de eğlence rezaleti! Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar

İstanbul'da ortaya çıkan bu manzara büyük tepki topladı. Eğlenmek için kilisenin tepesine çıkıp oyun oynadılar. Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. İşte sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken o görüntüler...

Gece saatlerinde yaşanan ve sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Manzara tam anlamıyla 'Bu kadarına da pes!' dedirtti.

KİLİSENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KADIKÖY'DE YAŞAYANLARIN IZDIRABI!

Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.

İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki

Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez." dedi.

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Kadıköy'de eğlence rezaleti! Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar
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