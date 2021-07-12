Karaman'da sürücü şoka girdi: "Ben mi kaza yaptım?"

Kaza sonrası şoka giren sürücü "Ben mi kaza yaptım" dedi | Video

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile birlikte A.A.Ç. (3), Ö.F.E. (2), S.Ç., H.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince tek tek ambulansa alınan yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.