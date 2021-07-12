Kavgayı ayırırken satır darbesiyle can verdi

Antalya
'da Kepez
ilçesinde parkta koyun otlatan bir grup ile muhtar Adnan Uç arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan finans uzmanı Eşref Demircan
(31), başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti. Olay, 9 Temmuz Cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Baraj Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Parkta koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen muhtar, 6 kişilik gruba koyunları başka yerde otlatmalarını söyledi. Tartışmanın ardından kavga çıktı. Orada bulunan finans uzmanı Eşref Demircan kavgayı ayırmak istedi ve gruptaki bir kişinin elindeki silahı aldı. Bu sırada arkasındaki başka bir kişi, Demircan'ın kafasına satırla vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç
da yaralandı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Hastaneye kaldırılan Demircan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk babası Demircan'ın cenazesi Burdur
'un Çavdır
ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından zanlı Mertcan Demir (41), cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhtarı Adnan Uç, "Olay üzüntü verici. Kardeşim Ayhan Uç da bu kişilerin saldırısı sonucu başından yaralandı" diye konuştu.