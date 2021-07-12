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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:49

Kaza mı, yoksa darp mı?

ABBAS ÇAKAR
Kaza mı, yoksa darp mı?

Kocaeli Körfez İlçesinde yaşanan olayda, yol kenarında ağır yaralı bir halde bulunan Necmi Gezgin (50), olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın kaza mı, yoksa darp mı olduğunu araştırıyor.

Kocaeli Körfez İlçesi Tütünçiftlik Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde yaşanan olayda, yol kenarında yaralanmış bir kişinin yattığımı gören vatandaşlar, hemen durumu polis ve 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı vatandaşı alarak hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yapılan araştırmalar sonucu yaralanan kişinin Necmi Gezgin (50) olduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda kırık olan ve hayati tehlikesi devam eden Gezgin'in tedavisi devam ederken, olay sırasında yol kenarında yatan yaralının yanından ayrılan araçın içinde bulunan H.Ş'nin de olayın şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Kocaeli Polisi H.Ş isimli şüphelinin yakalanması ve olayın kaza mı yoksa darp mı olduğunun tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaza mı, yoksa darp mı?
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