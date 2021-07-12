Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza İstanbul'un Silivri ilçesinde D-100 Karayolu Albay Yunus Dirik Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Samet Oral'ın kullandığı motosiklet ile yolun diğer tarafından gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 40 metre savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından kanlar içerisindeki Oral'ı hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Oral, kaldırıldığı hastanede saatler sonra doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oral'ın yakınları sosyal medya üzerinden başsağlığı dileği.