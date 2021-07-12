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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:16

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul Silivri'de dün akşam saatlerinde trafikte seyir halinde bulunduğu sırada otomobil ile kafa kafaya çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Samet Oral, yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza İstanbul'un Silivri ilçesinde D-100 Karayolu Albay Yunus Dirik Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Samet Oral'ın kullandığı motosiklet ile yolun diğer tarafından gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 40 metre savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından kanlar içerisindeki Oral'ı hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Oral, kaldırıldığı hastanede saatler sonra doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oral'ın yakınları sosyal medya üzerinden başsağlığı dileği.

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
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