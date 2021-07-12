Kızı ve torunlarını öldürmüştü! Sır cinayetlerin son tanığı Öznur Aydın öldü

Ankara'nın Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde Mesudiye Apartmanında meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, Ortaköy Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'KIZIM ÇOCUKLARINI VURUP İNTİHAR ETTİ'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öznur Aydın gözlerini açar açmaz polise şoke itiraflarda bulunmuş kızı ve torunlarını kendisi öldürdüğü suçlamasını kabul etmediğini beyan etmişti. Aydın'ın polise verdiği ilk beyanda, kızının, bankada çalışan eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylediği öğrenildi. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini anlattığı belirtildi. Öznur Aydın'ın, kızının, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp önce çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürdü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylediği belirtildi.

SİLAH İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Öznur Aydın'ın iddialarının doğru olup olmadığı, olayda kullanılan silah ve evden toplanan deliller üzerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. Silah bu yüzden balistik incelemeye gönderildi. Evden toplanan delil niteliğindeki materyaller de laboratuvar incelemesine gönderildi. Meryem Atsak ve çocuklarının ölüm pozisyonlarının da incelendiği belirtildi.

ANNEANNE ÖLDÜ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Öznur Aydın, durumun ağırlaştırması üzerine doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öznur Aydın'ın polise verdiği ilk beyanındaki sözleriyle geriye sır dolu bir cinayet bıraktı.