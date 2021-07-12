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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:50 Son Güncelleme: 12.7.2021 16:58

Kocaeli'nde kan donduran olay: Kamyonetle ezdi 50 metre sürükledi!

DHA
Kocaeli'nde kan donduran olay: Kamyonetle ezdi 50 metre sürükledi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Tartıştığı Gökhan Ş.’nin, kamyonetiyle çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Necmi Gezgin (50), ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Bir akaryakit istasyonunun önünde Gökhan Ş. ile Necmi Gezgin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ş., tartıştığı Necmi Gezgin'e aracıyla çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Necmi Gezgin kanlar içinde yerde kalırken, Gökhan Ş. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Necmi Gezgin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Gökhan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin soruşturması devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'nde kan donduran olay: Kamyonetle ezdi 50 metre sürükledi!
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