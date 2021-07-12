Konyaaltı plajında iğne atsan yere düşmüyor

HAVA sıcaklığının 41 derece olduğu ve yüzde 70 nem ile birlikte 45 derece hissedildiği Antalya
'da yerli ve yabancı turistler kendilerini havuz ve denize atıyor. 6.5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı
Plajında yer bulmak imkansız. Plajda 'İğne atsan yere düşmez' deyimini aratmayan görüntüler oluştu. Rusya
ve Almanya
'nın seyahat kısıtlamanın kaldırılmasını ardından kente adeta turist yağıyor. Günde ortalama 50 bin turist hava yolu ile geliyor. Türkiye
içinde de kısıtlamanın kalkmasının ardından yerli turistler de sahil bölgelerine akın etti. Antalya'da Kurban Bayramı nedeni ile doluluk oranı 95'e ulaştığı bildirildi. Turizm müdürlüğü yetkilileri bayram haftasında bu oranın yüzde 99'lara kadar ulaşacağı bildirildi.