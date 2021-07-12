Köpeğe bisikletle sürükledi; bin 33 TL ceza yedi

Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir kişi, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

Çevredeki vatandaşlar olayı polise ihbar etmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şahsın kimliğini tespit ederek, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu Alali Aldıkkıl'ı gözaltına aldı.

Köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim eden ekipler, şüpheliye de bin 33 TL idari işlem uyguladı.