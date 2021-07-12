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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:24

Köpeğe bisikletle sürükledi; bin 33 TL ceza yedi

BEKİR COŞKUN
Köpeğe bisikletle sürükledi; bin 33 TL ceza yedi

Mersin'de yabancı uyruklu bir kişi, elektrikli bisiklete bağladığı köpeği metrelerce arkasından sürükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine yakalanan şahısa, bin 33 TL ceza uyguladı.

Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir kişi, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

Çevredeki vatandaşlar olayı polise ihbar etmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şahsın kimliğini tespit ederek, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu Alali Aldıkkıl'ı gözaltına aldı.

Köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim eden ekipler, şüpheliye de bin 33 TL idari işlem uyguladı.

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Köpeğe bisikletle sürükledi; bin 33 TL ceza yedi
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