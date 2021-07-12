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Giriş Tarihi: 12.7.2021 13:16

Kullandığı aracın altında kaldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kullandığı aracın altında kaldı

Bursa’da hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki Ahmet Can Kıratlı, önünde seyreden kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracının altına kalan Kıratlı hayatını kaybetti.

Bursa Ankara karayolunun İnegöl girişinde 34 JM 4284 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Fatih Bayramca'nın (40) kullandığı 16 ED 751 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. O sırada camdan fırlayan ve kullandığı otomobilin altına kalan sürücü Ahmet Can Kıratlı'ya yoldan geçen diğer sürücüler yardım etti. Yan yatan aracı el yardımıyla kaldıran vatandaşlar genç sürücüyü aracın altından çıkardı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Kıratlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Kullandığı aracın altında kaldı
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