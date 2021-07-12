Kullandığı aracın altında kaldı

Bursa Ankara karayolunun İnegöl girişinde 34 JM 4284 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Fatih Bayramca'nın (40) kullandığı 16 ED 751 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. O sırada camdan fırlayan ve kullandığı otomobilin altına kalan sürücü Ahmet Can Kıratlı'ya yoldan geçen diğer sürücüler yardım etti. Yan yatan aracı el yardımıyla kaldıran vatandaşlar genç sürücüyü aracın altından çıkardı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Kıratlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.