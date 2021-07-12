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Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:04

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman?

Diyanet dini günler takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihini duyurdu. Müslüman âlemi açısından büyük önem taşıyan bayram için geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen Ramazan bayramının ardından vatandaşlar kısıtlamasız bayramın manevi huzurunu yaşayacak. Kurban Bayramı 2021 ne zaman, ayın kaçında, bayrama kaç gün kaldı?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı, arefe 1.,2.,3. Ve 4. Gün tarihleri ile bayram tatiline ilişkin tüm detaylar…

Kurban Bayramı 2021 tarihi için sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. İslam alemi için oldukça mühim olan kurban ibadetinin gerçekleştirileceği bu bayramda; belirli şartları taşıyan hayvan usulüne uygun kesilecek. Öte yandan bayramda uygulanacak resmi tatil süresi de birçok çalışan vatandaşa tatil imkânı sunacak. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman, ayın kaçında, bayrama kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi günü olurken, bayram 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Dolayısıyla bayramın 1. Günü Salı günü gerçekleşecek. Bayram namazı Salı sabahı kılınacak ve kurbanlar bu tarihten itibaren kesilecek.

KURBAN'A KAÇ GÜN VAR?

Kurban'a kaç gün kaldığı, kurban ibadetini gerçekleştirecek ve tatil tarihlerini ayarlayacak olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bugün itibariyle bayrama tam 10 gün var.

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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman?
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