Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman?

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi günü olurken, bayram 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Dolayısıyla bayramın 1. Günü Salı günü gerçekleşecek. Bayram namazı Salı sabahı kılınacak ve kurbanlar bu tarihten itibaren kesilecek.

KURBAN'A KAÇ GÜN VAR?

Kurban'a kaç gün kaldığı, kurban ibadetini gerçekleştirecek ve tatil tarihlerini ayarlayacak olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bugün itibariyle bayrama tam 10 gün var.