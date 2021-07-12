Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman?

Kurban Bayramı 2021 tarihi için sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. İslam alemi için oldukça mühim olan kurban ibadetinin gerçekleştirileceği bu bayramda; belirli şartları taşıyan hayvan usulüne uygun kesilecek. Öte yandan bayramda uygulanacak resmi tatil süresi de birçok çalışan vatandaşa tatil imkânı sunacak. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman, ayın kaçında, bayrama kaç gün kaldı?
KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi günü olurken, bayram 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Dolayısıyla bayramın 1. Günü Salı günü gerçekleşecek. Bayram namazı Salı sabahı kılınacak ve kurbanlar bu tarihten itibaren kesilecek.
KURBAN'A KAÇ GÜN VAR?
Kurban'a kaç gün kaldığı, kurban ibadetini gerçekleştirecek ve tatil tarihlerini ayarlayacak olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bugün itibariyle bayrama tam 10 gün var.