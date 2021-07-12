Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 01:22 Son Güncelleme: 13.7.2021 01:22

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kamuoyu tarafından merak ediliyor. Her yıl Ramazan Bayramı sonrasında idrak edilen ve adak adayanların kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bu özel ve anlamlı günün hangi tarihte başlayacağı ve resmi tatilinin kaç gün olduğu ile ilgili bilgi edinmek isteyenler Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 Kurban Bayramı tarihi, adak adayanlar ve resmi tatile çıkacaklar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Kurban Bayramı tatili detayları ve diğer tüm merak edilen bilgiler şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA