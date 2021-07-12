Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

2021 Kurban Bayramı tarihi, adak adayanlar ve resmi tatile çıkacaklar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
2021 Kurban Bayramı tatili detayları ve diğer tüm merak edilen bilgiler şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: