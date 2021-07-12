Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bayram tatili süresi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasına çevrildi. Kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşlar bayramda uygulanacak tatilin kaç gün olacağını merak ederken "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtının bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak "Tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor, 15 Temmuz ile birleşecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…