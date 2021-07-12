Manisa'da feci kaza! 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.