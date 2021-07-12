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Giriş Tarihi: 12.7.2021 08:59

Manisa'da feci kaza! 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA
Manisa'da feci kaza! 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Manisa'da feci kaza! 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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