Maske yasağı ne zaman bitecek? Açık ve Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu mu, Maske yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu Temmuz ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Maske yasağının kalkacağı günü iple çekenler gelen son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Maske yasağı ne zaman bitecek, açık ve kapalı alanda maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı kalktı mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğu çoğu ülkede devam ediyor. Ülkemizde de açık ve kapalı alanda maske yasağı devam ederken maske takma zorunluluğunun en kısa sürede kalkması bekleniyor…

BAKAN KOCA TARİH VERDİ: MASKE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret "Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."