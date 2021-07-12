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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Müslüman olan Naoki, İHL’de Japonca öğretiyor

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Müslüman olan Naoki, İHL’de Japonca öğretiyor
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, temel İslam ilimleri ile birlikte yabancı dil anlamında da öğrencilerine sunduğu eğitim olanaklarıyla fark yaratıyor. 700 öğrencili lise hazırlık sınıfında Japonca eğitim veren Türkiye'nin ilk ve tek lisesi oldu. Japon bir öğretmenden eğitim alan öğrenciler, Arapça ve İngilizce de öğreniyor. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Kıbrıs, "Okulumuzda birçok ilk mevcut. İlk Japonca hazırlık sınıfı eğitimi veren lise biziz. Öğrencilerimize lisede üniversite düzeyinde dersler verme imkânı sunan ilk imam hatip lisesiyiz. MÜSDAV tarafından tüm hazırlık sınıfı öğrencilerimize 9 ay boyunca aylık 150 TL burs verilecek" dedi. 13 yıl önce Müslüman olan Japon öğretmen Naoki Yamamoto ise "Türkiye'de Uzakdoğu kültürü tanınmıyor. Özellikle Japonya'yı tanıtmak için fırsat arıyordum. Burada Japonca öğrenen gençler, Japonya'da İslam kültürünü anlatabilecek" diye konuştu. Okulda, Japon bahçesi de kurulacak.
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Müslüman olan Naoki, İHL’de Japonca öğretiyor
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