Nakil kollarını 48 saat sonra gördü! İlk sorusu bu oldu



Prof. Dr. Özkan, naklin ikinci haftasında olunduğunu belirterek, "Hiçbir negatif gelişme yok. Ameliyatın bileğe yakın bölgede olması nedeniyle iyileşmenin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Hastamız riskli süreci sorunsuz bir şekilde aştı. Tabii ki burada bizlerin ve ekibimizin edindiği tecrübenin önemi çok. Hastamızı umulandan daha kısa süre içinde sizlerle buluşturacağız. Riskli bir dönemde böylesine zorlu bir ameliyatı gerçekleştirmenin, başarmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki hastanın genç ve sağlıklı olması önem kazanıyor. Hasta memnun, ailesi memnun, bizler memnun ve mutluyuz. Uzun süreçte ellerini kullanabilmesini görmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.