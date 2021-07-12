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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Özel ekip Tosuncuk’un ağabeyini almak için gitti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Özel ekip Tosuncuk’un ağabeyini almak için gitti
"Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Daire Başkanlığı tarafından 1 yıldır izi sürülen ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da yakalanarak tutuklanmıştı. Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için düzenlenen talepname yetkili mahkemeye ulaştırıldı. 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın'ın iade işlemleri için EGM bünyesindeki İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı'nda oluşturulan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı. Uruguay'da lüks bir hayat sürdüğü öğrenilen Aydın'ın iade talebi doğrultusunda özel ekip tarafından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
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Özel ekip Tosuncuk’un ağabeyini almak için gitti
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