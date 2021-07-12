Özel görüntüleriyle şantaj yaptılar! İstenen ceza belli oldu





"İLK ÇEKTİĞİ VİDEODA BEN KENDİMDE DEĞİLDİM"

Duruşmada konuşan D.N.P., şahısla 2019 Şubat ayında tanıştıklarını belirterek, "Daha sonrasında sevgili olduk. Mart 2019'da kendisiyle birlikte evine gittik. Sonrasında birlikte içki içtik. Bir bardak içtikten sonra başım döndü ve kustum. Sonra H.G. yanıma geldi ve beni odasına götürdü yatırdı. Sonrasında oral seks videosunu o gün çekmiş, benim hiçbir şekilde haberim yoktu, gözlerimi bile açamıyordum. 2019 yılının Haziran ayında benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi, bende kabul ettim ve evine gittim. O günde video çekti ve bunu ben gördüm. Hatta ben çekmemesini söyledim ama yine çekti. Ben çekip, çekmediğini sordum yine ancak o 'video çekmedim, bir mesaj geldi ona baktım' dedi. Twitterdan bir sayfadan bu videoyu paylaşmış. Arkadaşlarım da bunu görünce bana haber verdi. H.G. tabi bir kere değil 2019 Temmuz ayında yine evinde birlikte olduğumuzda da video çekmiş" dedi.