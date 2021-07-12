Pınar’ın katil zanlısının ailesi de yargılanacak

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ilçesinde geçen yıl vahşi bir cinayete kurban giden ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı
'nın annesi, babası ve iş ortağı, 'suç delillerini yok etme' iddiasıyla yargılanacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katil zanlısının yakınlarıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası 'Kanun yararına bozma' talebi ile Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası S.A., annesi A.A. ve ortağı Ş.G.O. hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor. 12 Temmuz'da görülecek 5'inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, "Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz" dedi.
ANNESİ İLE ORTAĞININ İZİ ÇIKTI
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında izmarit detayı dikkat çekti. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı
'nca düzenlenen 18 Ağustos 2020 tarihli raporda, olay yerinde bulunan varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Ş.G.O ve anne A. A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.