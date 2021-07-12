Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa- Bozova yolunun 5. kilometresinde meydana gelen plakası öğrenilemeyen A.D. idaresindeki otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedebilmesiyle takla attı. Takla atan araçta bulunan A.D. (2), Ö.B. (2), K.D. (31), B.D., M.D. (30), A.D. (24) yaralandı. Olay yerinde bulunanlar tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa deki hastanelere kaldırıldı Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki A.D. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.