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Giriş Tarihi: 12.7.2021 10:44

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa- Bozova yolunun 5. kilometresinde meydana gelen plakası öğrenilemeyen A.D. idaresindeki otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedebilmesiyle takla attı. Takla atan araçta bulunan A.D. (2), Ö.B. (2), K.D. (31), B.D., M.D. (30), A.D. (24) yaralandı. Olay yerinde bulunanlar tarafından çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa deki hastanelere kaldırıldı Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki A.D. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
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