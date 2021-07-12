Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Ceylanpınar- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ceylanpınar istikametime seyir halinde olan İbrahim A., yol kenarında arıza yapan TIR'a ardından bir otomobille karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil ise şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilin ikiye katlandığı kazada araçta sıkışan yaralılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar ve Viranşehir Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İbrahim A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.