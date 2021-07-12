Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Ceylanpınar- Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ceylanpınar istikametime seyir halinde olan İbrahim A., yol kenarında arıza yapan TIR'a ardından bir otomobille karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil ise şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.