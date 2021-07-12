"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında çekilen kazandıran numaralar, oyunu oynayan şans oyunu severlere bugün (12 Temmuz 2021 Pazartesi) duyuruldu. MPİ tarihinde rekora imza atan 178 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler, şanslı numaraları merak edenler 12 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
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