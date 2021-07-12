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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:05

Serinlemek için denize giren 2 genç boğuldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Serinlemek için denize giren 2 genç boğuldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesi balıkçı barınağı yakınlarında serinlemek için denize giren Kadir Göktaş (18) ve Memik Bozkurt (18) adlı 2 genç arkadaş, bir süre sonra dalgalar arasında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla hareketsiz halde denizden çıkartılan Memik Bozkurt, 112 acil sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen hayata döndürülemedi. Kayıp genç Kadir Göktaş için arama çalışması başlatıldı. Boğularak yaşamını yitiren Memik Bozkurt'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Denizin aşırı dalgalı olması yüzmeye gelenlere zor anlar yaşattı iki genç denizde dalgalarla boğuştuğunu görenler durumu cankurtaranlara ve polise haber verdi.

Çevrede bulunan vatandaşların korku dolu ve gözyaşları arasında bir kişinin cansız bedeni denizden çıkartıldı. Diğer kayıp olan gencin arama çalışmaları dün ve bugün de devam etti.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde akıntının yönüne göre, kayıp genci ararken, cansız bedenini buldu. Denizde akıntıya kapılan gencin cesedi Sahil Güvenlik botuyla Dörtyol Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Kalabalık vatandaş topluluğunun meraklı bakışları arasında bottan karaya çıkarılan 18 yaşındaki Kadir Göktaş'ın ceset Dörtyol Devlet Hastanesine götürüldü.

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Serinlemek için denize giren 2 genç boğuldu
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