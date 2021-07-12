Serinlemek için denize giren 2 genç boğuldu

Bir süre sonra çevredeki vatandaşların da yardımıyla hareketsiz halde denizden çıkartılan Memik Bozkurt, 112 acil sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen hayata döndürülemedi. Kayıp genç Kadir Göktaş için arama çalışması başlatıldı. Boğularak yaşamını yitiren Memik Bozkurt'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Denizin aşırı dalgalı olması yüzmeye gelenlere zor anlar yaşattı iki genç denizde dalgalarla boğuştuğunu görenler durumu cankurtaranlara ve polise haber verdi.

Çevrede bulunan vatandaşların korku dolu ve gözyaşları arasında bir kişinin cansız bedeni denizden çıkartıldı. Diğer kayıp olan gencin arama çalışmaları dün ve bugün de devam etti.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde akıntının yönüne göre, kayıp genci ararken, cansız bedenini buldu. Denizde akıntıya kapılan gencin cesedi Sahil Güvenlik botuyla Dörtyol Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Kalabalık vatandaş topluluğunun meraklı bakışları arasında bottan karaya çıkarılan 18 yaşındaki Kadir Göktaş'ın ceset Dörtyol Devlet Hastanesine götürüldü.