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Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:25 Son Güncelleme: 12.7.2021 12:35

Seyir halinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Seyir halinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde iken kalp krizi geçiren tanker sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Siverek-Diyarbakır karayolu, Mehmetçik kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; LPG yüklü tanker sürücüsü Köksal Kıbrıslıoğlu direksiyon başında kalp krizi geçirerek fenalaştı. Sürücünün fenalaştığını gören yoldan geçen diğer sürücüler, sürücüyü tankerden çıkararak kalp mesajı uygulamaya başladı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans gelene kadar kalp mesajı uygulanan sürücü ambulansa kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Seyir halinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti
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