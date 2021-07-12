Seyir halinde kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Olay Siverek-Diyarbakır karayolu, Mehmetçik kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; LPG yüklü tanker sürücüsü Köksal Kıbrıslıoğlu direksiyon başında kalp krizi geçirerek fenalaştı. Sürücünün fenalaştığını gören yoldan geçen diğer sürücüler, sürücüyü tankerden çıkararak kalp mesajı uygulamaya başladı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans gelene kadar kalp mesajı uygulanan sürücü ambulansa kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.