Son Dakika: Çanakkale’de deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 00:27'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: ÇANAKKALE'DE 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Çevre illerde de hissedilen son dakika Çanakkale deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;