Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Çanakkale’de deprem! Çevre illerde de hissedildi
Giriş Tarihi: 13.7.2021 00:46 Son Güncelleme: 13.7.2021 00:46

Son Dakika: Çanakkale’de deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son Dakika: Çanakkale’de deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Çanakkale Yenice’de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar merkez üssüne yakın çevre illerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 00:27'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: ÇANAKKALE'DE 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Çevre illerde de hissedilen son dakika Çanakkale deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

AFAD VERİLERİ


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Çanakkale’de deprem! Çevre illerde de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA