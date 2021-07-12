Son dakika: Kadıköy'de eğlence rezaleti... Kilisenin üzerinde oynayan 2 kişiye ev hapsi



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "12 Temmuz 2021 günü saat 01.30 civarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y.'nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler Y.E.U. ile Ö.F.A.'nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve kimlikleri belirlenen şüpheliler aynı gün yakalanıp gözaltına alınmıştır. İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan 'konutlarını terk etmemek suretiyle' adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.