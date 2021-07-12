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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Suriyeli baba, kızıyla 12 yıl sonra kavuştu

Suriyeli baba, kızıyla 12 yıl sonra kavuştu
ESED rejimi tarafından 2009'da hapse atılan Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar, o tarihten sonra görmediği kızı Merve Haydar'a 12 yıl sonra kavuştu. Suriyeli siyasi sığınmacı Ammar Haydar, 2009'da cezaevine girdiği sırada henüz 16 yaşında olan kızı Merve Haydar'a 12 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ammar Haydar, "Bu kavuşma anını 12 yıl boyunca bekliyordum" dedi. 12 yıldır baba hasreti çeken Merve Haydar kendisinin de bu hayalle yaşadığını söyledi. Buna inanmanın bile zaman aldığını söyleyen Haydar, "Bunun hayalini kurmak bile güzeldi" dedi.
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Suriyeli baba, kızıyla 12 yıl sonra kavuştu
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