Tarihi Yarımada'da HES kodu fırsatçılığı! 100-150 lira istiyorlar

Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar, turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren fırsatçılar, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlatıyor. Bu işlem karşılığında ise pazarlık yaptığı turistlerden değişen miktarlarda para alıyor. Fırsatçıların para alışverişi yaptığı anlar görüntülendi. Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü. Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü. Yabancı uyruklu bir kişiyse bu işlem karşılığında kendisinden 100-150 lira istendiğini ileri sürdü.