Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TÜBA’dan müsilajı biterecek öneriler
Giriş Tarihi: 12.7.2021

TÜBA’dan müsilajı biterecek öneriler

TÜBA’dan müsilajı biterecek öneriler
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deniz salyası (müsilaj) sorununun çözümüne yönelik olarak, konusunda uzman bilim insanlarıyla düzenlediği çalıştayın ardından bir kitap hazırladı. Kitapta müsilaj sorunun çözümü için atılması gereken adımlardan bazıları şöyle sıralandı:
Sanayi tesislerinin etkin izleme ile denetlenerek tehlikeli maddeleri kanal şebekesine deşarj etmeleri önlenmeli.
Atık Arıtma Tesisi deşarjlarının izleme, denetim ve yaptırım kapasitelerinin geliştirilerek, standartlara uygun olarak işletilmeyen tesislere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.
Havza bazında pestisit, gübre ve diğer mikrokirleticilerin kullanımı kontrol altına alınmalı. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBA’dan müsilajı biterecek öneriler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA