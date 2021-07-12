TÜBA’dan müsilajı biterecek öneriler

Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA), deniz salyası (müsilaj) sorununun çözümüne yönelik olarak, konusunda uzman bilim insanlarıyla düzenlediği çalıştayın ardından bir kitap hazırladı. Kitapta müsilaj sorunun çözümü için atılması gereken adımlardan bazıları şöyle sıralandı:
Sanayi tesislerinin etkin izleme ile denetlenerek tehlikeli maddeleri kanal şebekesine deşarj etmeleri önlenmeli.
Atık Arıtma Tesisi
deşarjlarının izleme, denetim ve yaptırım kapasitelerinin geliştirilerek, standartlara uygun olarak işletilmeyen tesislere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.
Havza bazında pestisit, gübre ve diğer mikrokirleticilerin kullanımı kontrol altına alınmalı. ANKARA