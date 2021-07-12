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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Türk Bayrağı’nı yırtan İranlı kadın gözaltında

EMİR SOMER EMİR SOMER
Türk Bayrağı’nı yırtan İranlı kadın gözaltında
İstanbul Büyükçekmece'de yabancı uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, bir restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Çevredekiler kadına tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Türk Bayrağı’nı yırtan İranlı kadın gözaltında
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