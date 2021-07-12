Türk-Kürt kavgası dediler! Gerçek bambaşka çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunan komşular arasında 12 Mayıs tarihinde sopalı, taşlı kavgada iki aileden 13 kişi yaralandı. Karşılıklı şikayetlerin ardından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 2 gün önce PKK'ya yakınlığı ile bilinen haber ajansı ve sitelerde 'Konya'da ırkçı saldırı' başlığı altında, Kürt kökenli Karslı bir ailenin Türkler tarafından mahallede istenmedikleri ve linç edilmeye çalışıldığı yönünde haber servisi yapıldı. Provokasyan olduğu öğrenilen olayın ayrıntılarına SABAH ulaştı.

DAHA ÖNCEKİ KAVGALARI KEDİ YÜZÜNDENMİŞ

Dosyada müşteki-şüpheli olarak yer alan Yaşar Dedeoğulları (65), olayın Türk-Kürt kavgası olduğunu ileri sürse de gerçek bambaşka çıktı. İfadesinde komşuları ile aralarında 10 yıldır husumet bulunduğunu belirten Yaşar Dedeoğulları, "Husumetimizin nedeni Kürt olmamızdan kaynaklanıyor. 10 yıl öncede bu nedenle mahkemelik olduk" dedi. Dedeoğulları'nın 10 yıl önce verdiği ifadesinde ise bu konuya hiç değinmediği görüldü. Yaşar Dedeoğulları'nın o dönemki kavga sebebi olarakta, 'Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.

MAĞDUR EDEBİYATI TUTMADI

33 yaşındaki Serap Dedeoğulları ifadesinde, torpil patlama sesi üzerine dışarı çıktıklarını belirterek daha sonra olayı Türk-Kürt kavgasına getirdi. Serap Dedeoğulları, "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı ve torpil patladı. Ağabeyim ve kardeşim önden bahçeye çıktılar peşinden de ben çıktım. Bu sırada komşularımız olan kişiler kişilerle aramızda bahçede kavga çıktı. Yaralandık. Biz Kürt olduğumuz için bize saldırdıklarını düşünüyoruz. Daha öncede babamın bu kişilere karşı husumeti vardı" yönünde ifade verdi. Ancak olayın böyle olmadığı anlaşıldı.

İLK SALDIRIYI MAĞDURUZ DİYENLER BAŞLATMIŞ

Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Ali Keleş, kendilerinin bahçede sigara içerken saldırıya uğradıklarını söyledi. Keleş, "Amcaoğlum ile dışarı çıkmıştık. Komşumuz Barış Dedeoğulları bize doğru ışık tuttu. Barış bize yönelik küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek bize saldırdılar. Demir sopalarla vurup havaya ateş ettiler. Bayılacak duruma gelinceye kadar bizi dövdüler" dedi.

Lütfi Keleş ise ifadesinde, "Bize sopayla saldırıp, küfrettiler. Demir sopayla başıma vurdular. Tüfekle 4 el havaya ateş ettiler. İlk onlar bize saldırdı. Biz sadece kendimizi korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.