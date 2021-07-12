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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Umuda yolculuk faciayla bitti 12 ölü 26 yaralı

Umuda yolculuk faciayla bitti 12 ölü 26 yaralı

Van’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilerek alev alması sonucu minibüste bulunan 12 kişi feci şekilde can verdi. Göçmenlerle birlikte organizatör de yaşamını yitirdi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilip, alev alması sonucu organizatör ile birlikte 12 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Minibüsten geriye hurda yığını kaldı. Kaza yapan aracın sahibi S.A. gözaltına alındı. İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan organizatör Cüneyit Cüneyit Avar ile 11 göçmen hayatını kaybetti.

ARACIN SAHİBİ GÖZALTINDA
Yaralanan 26 kişi, ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kullanılamaz hale gelen ve hurda yığınına dönen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Umuda yolculuk faciayla bitti 12 ölü 26 yaralı
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