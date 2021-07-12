Umuda yolculuk faciayla bitti 12 ölü 26 yaralı

Van
'ın Muradiye
ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilip, alev alması sonucu organizatör ile birlikte 12 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Minibüsten geriye hurda yığını kaldı. Kaza yapan aracın sahibi S.A. gözaltına alındı. İlçenin Yumaklı Mahallesi
yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan organizatör Cüneyit Cüneyit Avar
ile 11 göçmen hayatını kaybetti.
ARACIN SAHİBİ GÖZALTINDA
Yaralanan 26 kişi, ambulanslarla Van, Erciş
ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit
ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kullanılamaz hale gelen ve hurda yığınına dönen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.