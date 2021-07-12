Vahşet çetesinden satırlı operasyon

İstanbul'un Zeytinburnu başta olmak üzere farklı ilçelerinde gasp, darp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarına karışan ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonla çökertilen "Sahte Polis" çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Polisi'nin tespitlerine ve iddiaya göre çetenin iki üyesi F.A. ve A.S., hemşehrilerini dolgun maaşlı işler bulma vaadiyle Afganistan'dan Türkiye'ye çağırdı ve İstanbul'a gelmelerini sağladıktan sonra kalacakları adreslere yerleştirdi. Adresler hemen çetenin diğer üyelerine aktarıldı.

"ARAMA YAPMA" BAHANESİYLE YAĞMA...

Kendilerine "Uluslararası Polis" süsü veren diğer çete üyeleri adreslere sözde uyuşturucu baskınları düzenledi. Ruhsatsız silahlarla girdikleri adreslerde kalan kişilerin ellerini iplerle bağlayan ve darp eden çete üyeleri "Arama Yapma" bahanesiyle adresleri yağmaladı. Mağdurlara "Narkotik operasyonu yapılıyor. Uyuşturucu suçuna karıştınız" diyerek yalan söyleyen çete üyeleri söz konusu adreslerdeki paraları, değeri eşyaları ve mağdurların cep telefonlarını silah zoruyla gasp etti. İstanbul'da aynı yöntemle dört farklı olayları tespit edilen Afganistan uyruklu çete üyeleri İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) iki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Çete üyelerinin bazı adreslere silah ve satırlarla girdikleri ve elleri ile ayaklarını bağladıkları mağdurları "Sizleri keserek öldürürüz" diye tehdit ettikleri de iddia edildi.





KARTLARI VE ŞİFRELERİ DE GASP ETTİLER

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir muşta, bir kesici alet ve gasp ile yağma olaylarından elde edildiği değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar, 30 adet cep telefonu, iki adet kulaklık, bir kredi kartı ve iki bin 275 lira nakit para ele geçirildi. Çete üyelerinin bazı mağdurların banka kartlarına el koydukları ve kart şifrelerini alarak hesaplarını boşalttıkları da iddia edildi. Dokuz çete üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetenin altı üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer çete üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetenin mağdurların Afganistan uyruklu E.I.Y. (22) tercüman eşliğinde alınan ifadesinde "Yakın bir arkadaşıma güvenerek İstanbul'a geldim. Benim gibi aynı gün İstanbul'a geldiklerini öğrendiğim dört kişi ile bir adrese yerleştirildim. Bir gece sonra suç ortakları evimize geldiler ve bir uyuşturucu baskını olduğunu söylediler. Yeni geldiğimiz için ve paraları hemen alabilmek için bizleri darp ederek gasp ettiler. Tüm paralarımızı ve cep telefonlarımızı aldılar" dedi.