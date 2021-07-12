Yine kripto para vurgunu: Mpax Coin yalanıyla milyonları hortumladılar!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen kripto para vurgunu iddialarına bir yenisini daha Bursa'da ekledi. Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkardığını belirterek, bunun bir kripto para bile olmadığını belirterek, kendilerine 300'e yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını, ancak gerçek mağdurların sayısının 12 bin civarında olduğunun altını çizdi.

"BİR YIL SONRA DUBAİ'DE MALİKANE ALABİLİRSİNİZ"

Bunun yeni bir kripto para vurgunu olduğunu ifade eden Avukat Çetinkaya, "Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs 'Mpax Coin' olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Bir kripto para borsa kuruluşunda 'Mpax coin' işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 20 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar. Bilinen bir kripto para borsasında bunun yayınlanması ve şirketin CEO'sunun video bağlantıları gerçekleştirerek, 'Bu kripto parayı elinizde tutun. Bir sene sonra Dubai'den malikane alabilecek seviyeye geleceksiniz' demesi, Erkan. A olarak kendisi tanıtan Eren D.'nin sosyal medyada paylaşımlar yaparak insanların güveninin sağlamaya çalışması, aslında bu oyunun bir parçası.

"PARANIN HACMİ MANUEL OLARAK YÜKSELTİLMİŞ"

Vurguncuların, daha sonra kripto borsasında manüel olarak müdahale ederek paranın hacmini genişlettiklerini ifade eden Çetinkaya, "Sanki buradan bir kazanç sağlanacak izlenimi oluşturuluyor. Daha sonra şahısların hesaplarına bloke konuyor. Hiçbir şekilde paralarını alamıyorlar. Kâr etmelerini geçtim, şu an anaparalarına bile dokunamayacak durumdalar. İrtibata geçildiğinde de 'yarın göndereceğiz, bugün göndereceğiz' cevaplar veriliyor. Biz paraların yurtdışına kaçırıldığını düşünüyoruz. Şahısların da yurtdışına kaçmasından şüpheleniyoruz" dedi.

"MAĞDUR SAYISI ARTACAK"

Konu ile ilgili olarak yargı sürecini başlattıklarını belirten Çetinkaya, "Bu sebeple de yargı sürecini başlatmış bulunuyoruz. 14 Milyon dolar bir paradan bahsediyoruz. Bizde mevcut 300 şikayetçi var ama dediğimiz gibi 12 Bin civarında şikayetçi olacağından söz ediliyor. Bizde süreci yakından takip edeceğiz" dedi.