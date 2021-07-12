Hac ve kurban gibi iki büyük ibadetin gerçekleştirildiği Zilhicce ayı faziletleri yönünden araştırılıyor. Bu ayın faziletlerinden faydalanmak isteyenler; Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlıyor, Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak gibi sorulara yanıt arıyor. Önemine Hadis-i Şerif'lerde de vurgu yapılan bu mübarek ayın önemi, faziletleri ve ibadetleri.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Hicrî yılın son ayı olan Zilhicce ayı, sözlükte "Hac ayı" olarak geçmektedir. Zilhicce ayı 2021 yılında 11 Temmuz'da başlıyor. Zilhicce'nin 10. Günü Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanıyor.