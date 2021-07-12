Hac ve kurban gibi iki büyük ibadetin gerçekleştirildiği Zilhicce ayı faziletleri yönünden araştırılıyor. Bu ayın faziletlerinden faydalanmak isteyenler; Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman başlıyor, Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak gibi sorulara yanıt arıyor. Önemine Hadis-i Şerif'lerde de vurgu yapılan bu mübarek ayın önemi, faziletleri ve ibadetleri.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Hicrî yılın son ayı olan Zilhicce ayı, sözlükte "Hac ayı" olarak geçmektedir. Zilhicce ayı 2021 yılında 11 Temmuz'da başlıyor. Zilhicce'nin 10. Günü Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanıyor.
ZİLHİCCE AYI FAZİLETİ
Hz. Peygamber'in, "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 11; Tirmizî, "Ṣavm", 52; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 61); "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin" buyurduğu nakledilir (Şevkânî, Neylü'l-evṭâr, III, 354). Zilhicce'nin ilk 10 günündeki salih amel diğer tüm amellerden üstün görülür.
ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Zilhicce ayı ibadetleri arasında hac ve oruç başta gelir. Bunların dışında zikir ve teşbih bugünlerde sıkça yapılması tavsiye edilen hayırlı işlerdendir. İmkanı bulunanların kurban ve hac ibadetlerini gerçekleştirmesi, olmayanların ise bu günleri namaz, oruç ve zikirle geçirmesi, kaza namazı kılması, sadaka vermesi, Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olması, tesbih namazı kılması, Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okuması önerilir.
ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?
Resûl-i Ekrem Zilhicce ayının ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Bu ayın ilk 9-10 günü çok önemli olduğu için bu süreçte ibadetlerin arttırılması tavsiye edilir. Din âlimleri Arife gününe kadar Zilhicce orucu tutmayı tavsiye eder. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.
ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK ZİKİRLER
Zilhicce'nin ilk 10 günü çekilecek tesbih ve zikirler şunlardır:
1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.
5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme leke salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve leke rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.
ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER
1. günü subbuhun guddusun rabbuna rabbul melâiketi verruh 100 defa
2. günü subhanallâhi ve bi hamdihi subhanallâhil azim 100 defa
3. günü lâ havle velâ guvvete illâ bıllâhil alıyyil azim 100 defa
4. günü hasbiyallâhu lâ ilâhe illâllâhu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim 100 defa
5. günü allahümme inneke afüvvün kerimun tuhibbul affe fağfu anni 100 defa
6. günü lâ ilâhe illâ ente subhaneke inni küntü minez zalimin 100 defa
7. günü rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin 100 defa
8. günü hasbunallâh ve niğmel vekil 100 defa
9. günü arefe; 1000 defa ihlâs
10. günü bayram: 300 defa subhanallâhi ve bi hamdihi ölmüşlerimize okunur.
Bayram günü allahümme habbibi ileynel imâne ve zeyyınhu fi gulubina ve kerrih ileyna küfra v fusuga vel isyâne vec' alna miner raşidin 100 defa okunur.